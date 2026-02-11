Фанат російського кривавого режиму Путіна у коментарі "ВсеПроСпорт" традиційно для кремлівської пропаганди почав розповідати про "створення України" і заперечувати існування нашого народу.
Що сказав Тихонов про українських олімпійців?
Колишній спортсмен, який не з'являється на публіці без десятків орденів, отриманих з рук спершу радянських, а згодом і російського диктаторів, почав плюватися жовчу щодо того, як українські спортсмени відстоюють інтереси України на міжнародній арені та виступають проти росіян у світовому спорті.
Вони нащадки націоналістів, ці два бовдури українські. Ці українські спортсмени не знають, що таку країну, як Україна, створила Росія. Зовсім не знають історії, ідіоти. До вашої поразки залишаються лічені тижні. І ви – ніхто. Немає такої національності, як українці,
– зайшовся у білій гарячці путініст.
Хто такий Олександр Тихонов?
- Уродженець Челябінської області чотири рази ставав олімпійським чемпіоном на Олімпіадах 1968, 1972, 1976 та 1980 років. Але усі його золоті нагороди – тільки у складі естафетної команди. Сам Тихонов спромігся виграти тільки одне срібло.
- Після завершення спортивної кар'єри займався сумнівними бізнесами, а згодом став президентом російського Союзу біатлоністів, хоча сам в цей час переховувався від слідства за кордоном.
- У 2000 році, як зазначає Вікіпедія, Тихонова заарештували за підозрою у замаху на вбивство губернатора Кемеровської області. Після виходу із СІЗО під особисте зобов'язання втік з Росії, але потім повернувся. У 2007 році був засуджений до трьох років в'язниці, але одразу в залі суду звільнений по оголошеній російською владою амністії.
- У 2017 році потрапив у скандал через те, що п'яним почав чіплятися до відвідувачів одного з храмів і намагався відібрати подаровану ним же ікону.