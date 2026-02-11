Фанат російського кривавого режиму Путіна у коментарі "ВсеПроСпорт" традиційно для кремлівської пропаганди почав розповідати про "створення України" і заперечувати існування нашого народу.

Дивіться також З'явилися деталі атаки росіян на Олімпійські ігри в Італії: яка мета була у хакерів

Що сказав Тихонов про українських олімпійців?

Колишній спортсмен, який не з'являється на публіці без десятків орденів, отриманих з рук спершу радянських, а згодом і російського диктаторів, почав плюватися жовчу щодо того, як українські спортсмени відстоюють інтереси України на міжнародній арені та виступають проти росіян у світовому спорті.

Вони нащадки націоналістів, ці два бовдури українські. Ці українські спортсмени не знають, що таку країну, як Україна, створила Росія. Зовсім не знають історії, ідіоти. До вашої поразки залишаються лічені тижні. І ви – ніхто. Немає такої національності, як українці,

– зайшовся у білій гарячці путініст.

Хто такий Олександр Тихонов?