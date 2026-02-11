Фанат российского кровавого режима Путина в комментарии "ВсеПроСпорт" традиционно для кремлевской пропаганды начал рассказывать о "создании Украины" и отрицать существование нашего народа.
Что сказал Тихонов об украинских олимпийцах?
Бывший спортсмен, который не появляется на публике без десятков орденов, полученных из рук сначала советских, а затем и российского диктаторов, начал плеваться желчью относительно того, как украинские спортсмены отстаивают интересы Украины на международной арене и выступают против россиян в мировом спорте.
Они потомки националистов, эти два болвана украинские. Эти украинские спортсмены не знают, что такую страну, как Украина, создала Россия. Совсем не знают истории, идиоты. До вашего поражения остаются считанные недели. И вы – никто. Нет такой национальности, как украинцы,
– зашел в белой горячке путинист.
Кто такой Александр Тихонов?
- Уроженец Челябинской области четыре раза становился олимпийским чемпионом на Олимпиадах 1968, 1972, 1976 и 1980 годов. Но все его золотые награды – только в составе эстафетной команды. Сам Тихонов смог выиграть только одно серебро.
- После завершения спортивной карьеры занимался сомнительными бизнесами, а впоследствии стал президентом российского Союза биатлонистов, хотя сам в это время скрывался от следствия за рубежом.
- В 2000 году, как отмечает Википедия, Тихонова арестовали по подозрению в покушении на убийство губернатора Кемеровской области. После выхода из СИЗО под личное обязательство сбежал из России, но потом вернулся. В 2007 году был приговорен к трем годам тюрьмы, но сразу в зале суда освобожден по объявленной российскими властями амнистии.
- В 2017 году попал в скандал из-за того, что пьяным начал приставать к посетителям одного из храмов и пытался отобрать подаренную им же икону.