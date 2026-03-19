Під час церемонії нагородження російських паралімпійців Володимир Путін став на коліно перед чемпіоном Іваном Голубковим. Спортсмен публічно присвятив свою медаль президенту Росії, повідомляє ria.ru.

Дивіться також Бунт на Паралімпіаді-2026: чемпіонка світу з Чехії демонстративно виступила проти росіян

Що відбулося у Кремлі?

Голубков, який виграв золоту медаль у лижних гонках на 10 кілометрів у класі сидячи, подякував російській владі за підтримку та заявив, що присвячує свою перемогу не лише країні, а й особисто президенту.

Я хочу подякувати вам, Володимире Володимировичу, за підтримку. Коли я виграв цю медаль, я присвятив її вам і всій нашій великій країні,

– сказав спортсмен під час церемонії.

Чемпіонів Паралімпіади Путін відзначив державними нагородами та орденами Дружби.

У Кремлі похизувалися поверненням російського прапора

Під час заходу Путін також заявив, що повернення російських спортсменів на міжнародні змагання під національним прапором і гімном нібито стало доказом "відновлення справедливості" у світовому спорті.

Російська влада активно використовує виступи паралімпійців у пропагандистських цілях, підкреслюючи їхні перемоги як символ "міжнародного визнання" Росії попри війну проти України та багаторічні санкції у спорті. Повернення прапора і гімну на Паралімпіаді-2026 стало одним із ключових елементів цієї інформаційної кампанії.

Російські військові на Паралімпіаді