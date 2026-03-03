28-річний Дмитро Драгун допомагатиме долати дистанцію паратлету з ураженням зору. Він буде єдиним у команді, хто в один рік заявлений і на Олімпіаду, і на Паралімпіаду, розповів Національний паралімпійський комітет на своїй сторінці у фейсбуці.

Чому Драгун повернеться на олімпійську трасу?

Паратлети, у яких відсутній зір або є серйозне його ураження, під час змагань виступають у тандемі зі спортсменом-гайдом.

Як пояснює Вікіпедія, у лижних гонках та біатлоні гайд супроводжує паралімпійця упродовж всього проходження траси, не маючи права допомагати йому фізично і узагалі торкатися, але подаючи голосові команди за допомогою радіозв'язку. Ці повідомлення стосуються таких нюансів як рельєф траси, повороти тощо.

Правилами окремо зазначено, чи вважається спортсмен-гайд паралімпійським призером у разі потрапляння паратлета до чільної трійки. Зазвичай гайдів теж нагороджують медалями.

Коли відбудуться змагання за участю Драгуна на Паралімпійських іграх?

Паралімпіада в Мілані та Кортіні розпочнеться 6 березня церемонією відкриття, яку українська команда бойкотуватиме через допуск росіян та білорусів під своїми прапорами.

Змагання у парабіатлоні стартують вже на наступний день 7 березня, а лижні перегони – 10 березня.

Як виступив Дмитро Драгун на Олімпійських іграх-2026 в Італії?