28-річний Дмитро Драгун допомагатиме долати дистанцію паратлету з ураженням зору. Він буде єдиним у команді, хто в один рік заявлений і на Олімпіаду, і на Паралімпіаду, розповів Національний паралімпійський комітет на своїй сторінці у фейсбуці.
Чому Драгун повернеться на олімпійську трасу?
Паратлети, у яких відсутній зір або є серйозне його ураження, під час змагань виступають у тандемі зі спортсменом-гайдом.
Як пояснює Вікіпедія, у лижних гонках та біатлоні гайд супроводжує паралімпійця упродовж всього проходження траси, не маючи права допомагати йому фізично і узагалі торкатися, але подаючи голосові команди за допомогою радіозв'язку. Ці повідомлення стосуються таких нюансів як рельєф траси, повороти тощо.
Правилами окремо зазначено, чи вважається спортсмен-гайд паралімпійським призером у разі потрапляння паратлета до чільної трійки. Зазвичай гайдів теж нагороджують медалями.
Коли відбудуться змагання за участю Драгуна на Паралімпійських іграх?
Паралімпіада в Мілані та Кортіні розпочнеться 6 березня церемонією відкриття, яку українська команда бойкотуватиме через допуск росіян та білорусів під своїми прапорами.
Змагання у парабіатлоні стартують вже на наступний день 7 березня, а лижні перегони – 10 березня.
Як виступив Дмитро Драгун на Олімпійських іграх-2026 в Італії?
- Найкращий свій індивідуальний результат Драгун показав у лижному марафоні на 50 кілометрів, де фінішував на 43-ій позиції.
- У скіатлоні на 20 кілометрів він був 59-им, в класичному спринті посів 60-е місце, а у гонці на 10 кілометрів з роздільним стартом став 71-им.
- Найвищою позиція виявилася у командному спринті – 23-те місце.