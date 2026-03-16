Пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал, как российский президент отреагировал на выступление сборной России на Паралимпийских играх-2026. По его словам, глава Кремля внимательно следил за результатами спортсменов, информирует "Чемпионат".
Что сказал Путин российским паралимпийцам?
Песков заявил, что российский президент якобы посылал поздравительные телеграммы всем спортсменам, которые получили медали на Паралимпиаде-2026.
По словам представителя Кремля, Путин "вместе со всей страной радуется блестящему выступлению" российских паралимпийцев.
В Москве также подчеркнули, что российский президент традиционно поздравляет спортсменов с победами на крупных международных турнирах.
Россияне завершили Игры с медалями
На Паралимпийских играх-2026 российская команда завоевала 12 наград: восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые медали, что позволило ей занять третье место в общем зачете.
По данным российских СМИ, в Кремле не исключают, что после завершения соревнований Путин может провести встречу с паралимпийцами и лично поздравить их с результатами.
Российские военные на Паралимпиаде
- Главное управление разведки Украины обнародовало данные о шести российских паралимпийцев, которые участвовали в войне против Украины.
- Россия активно привлекает ветеранов войны против Украины к паралимпийскому спорту, тратя значительные средства на их реабилитацию и подготовку к соревнованиям.
- По информации BBC, президент Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс не видит проблем в том, чтобы россияне, раненые на войне, соревновались на Паралимпиаде.