Варвара Ворончихина рассказала о волнении перед предстоящей встречей с президентом России. Горнолыжница отметила, что прием у кремлевского диктатора вызывает у нее настоящую гордость, информирует ТАСС.

Что сказала Ворончихина?

В комментарии российским пропагандистским СМИ спортсменка вспомнила предыдущие встречи с кремлевским диктатором, подчеркнув их торжественность и значимость.

Это очень волнующий момент. После чемпионата мира у нас уже была такая встреча, это было приятно, а еще и в таких красивых местах эти встречи происходят, так торжественно. Поэтому, конечно, мы очень благодарны и горды, что можем участвовать в таком мероприятии,

– сказала Ворончихина.

Заявление прозвучало на фоне информации, что в Кремле могут организовать новую встречу с паралимпийцами после завершения Игр.

Политика снова в центре спорта

Слова Ворончихиной – не единственный случай политизации Паралимпиады-2026. Ранее российские спортсмены уже отмечались подобными действиями.

В частности, лыжник Иван Голубков после победы посвятил свою золотую медаль Владимиру Путину, что вызвало волну критики в спортивном мире.

На фоне этого международное сообщество все чаще говорит о нарушении принципа нейтральности спорта. Допуск российских атлетов к соревнованиям и их политические заявления продолжают провоцировать громкие споры и протесты во время Игр.

