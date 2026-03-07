За словами дворазового володаря Кубка Стенлі, участь російських спортсменів у міжнародному турнірі фактично перетворюється на рекламу російської війни проти України. Він наголосив, що такі рішення можуть опосередковано впливати на затягування війни та збільшення кількості жертв, пише Гашек у соцмережі X.
Що сказав Гашек про росіян на Паралімпіаді?
Відповідальність за участь Росії на Іграх несуть організатори та країна-господар Італія.
Ексголкіпер вважає, що Україна має вимагати від них десятки мільярдів євро компенсації за наслідки такого рішення.
Участь російських спортсменів у Паралімпійських іграх – це величезна реклама імперіалістичної війни Росії. Через Паралімпіаду війна може тривати довше, а кількість загиблих зросте,
– написав Гашек.
Як пройшло відкриття Паралімпійських Ігор-2026?
- У Вероні російську делегацію зустріли свистом, коли спортсмени вийшли під національним прапором – уперше з 2014 року не під нейтральним статусом, пише RFI.
- Організатори винесли український прапор, незважаючи на те, що Україна бойкотувала урочистості та просила не використовувати національну символіку під час відкриття.
- Через допуск спортсменів із Росії та Білорусі під національними прапорами, Україна та близько двадцяти інших країн бойкотували церемонію відкриття на знак протесту.