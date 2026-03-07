За словами дворазового володаря Кубка Стенлі, участь російських спортсменів у міжнародному турнірі фактично перетворюється на рекламу російської війни проти України. Він наголосив, що такі рішення можуть опосередковано впливати на затягування війни та збільшення кількості жертв, пише Гашек у соцмережі X.

Дивіться також Медальний залік зимових Паралімпійських ігор-2026

Що сказав Гашек про росіян на Паралімпіаді?

Відповідальність за участь Росії на Іграх несуть організатори та країна-господар Італія.

Ексголкіпер вважає, що Україна має вимагати від них десятки мільярдів євро компенсації за наслідки такого рішення.

Участь російських спортсменів у Паралімпійських іграх – це величезна реклама імперіалістичної війни Росії. Через Паралімпіаду війна може тривати довше, а кількість загиблих зросте,

– написав Гашек.

Як пройшло відкриття Паралімпійських Ігор-2026?