На змагання в Італію з'їдуться більше 600 спортсменів із обмеженими фізичними можливостями, повідомляє 24 Канал. На Паралімпіаді буде представлено 56 країн світу.

Хто виступатиме на зимовій Паралімпіаді-2026?

Вперше на зимові Ігри завітають спортсмени з Сальвадора, Чорногорії, Португалії, Гаїті та Північної Македонії. На жаль, будуть серед учасників і росіяни з білорусами.

Ба більше, представники цих країн зможуть виступати під своїми прапором та гімном. Через це Україна та ще 14 країн вирішили бойкотувати церемонію відкриття Ігор.

Змагання триватимуть з 6 по 15 березня. Протягом цих днів буде розіграно 79 комплектів медалей у шести видах спорту.

Медальний залік буде доступний тут після початку зимових Паралімпійських ігор-2026.

Як Україна виступає на зимових Паралімпіадах?

Україна ж відправила на зимову Паралімпіаду 35 спортсменів, з яких десять – лідів. Для нашої країни це рекордна кількість атлетів на зимових параіграх в історії.

При цьому наша збірна за увесь час виграла аж 141 медаль у цих змаганнях (38 "золотих", 51 "срібна" та 52 "бронзові" нагороди). За цим показником Україна посідає 10 місце серед усіх країн в історії зимових Паралімпійських ігор.