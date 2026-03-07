Про це повідомляє 24 Канал.
Дивіться також Російським військовим дозволили брати участь у Паралімпійських іграх
Що відомо про участь України в урочистостях Паралімпійських ігор?
Церемонія відкриття відбулася у п’ятницю, 6 березня. Збірна України не долучилася до заходу через участь у ньому представників Росії та Білорусі.
Раніше Національний паралімпійський комітет України заявив, що вся українська команда проігнорує відкриття змагань. У зверненні також наголошувалося на вимозі не використовувати державний прапор України під час церемонії.
Попри це організатори все ж продемонстрували український стяг, коли на сцені представляли країни-учасниці Паралімпіади.
Під час урочистостей також були показані прапори та спортсмени з Росії й Білорусі. Російська команда вперше з 2014 року виступає на Паралімпійських іграх під власним державним прапором. За інформацією France 24, вихід російських спортсменів освистували із трибун.
Загалом у самій церемонії відкриття взяли участь приблизно 45 атлетів, хоча на Паралімпіаду заявлені понад 600 параатлетів.
Що відомо про бойкотування Паралімпійських ігор?
16 країн та Євросоюз вирішили бойкотувати церемонію відкриття Паралімпіади-2026 через допуск Росії та Білорусі з державною символікою.
Частина інших країн не пустили своїх офіційних делегацій на церемонію або вирішили пропустити певні моменти трансляції (наприклад, польські телевізійники оголосили, що вони не показуватимуть вихід росіян і білорусів у прямому ефірі).
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга подякував партнерам за підтримку та наголосив, що бойкот є важливим сигналом для міжнародної спортивної спільноти.