У Росії ветеранів війни проти України почали масово залучати до паралімпійського спорту. Vot-tak.tv стверджує, що держава вкладає значні кошти, аби зробити з поранених солдатів нових спортсменів.

Як військових після фронту готують до спорту?

За даними розслідувачів, Росія витрачає десятки мільйонів доларів на програми, які переводять поранених на війні військових із лікарняних палат у паралімпійські команди. Частину з них залучають до регіональних збірних, а згодом готують до міжнародних змагань.

Журналісти зазначають, що військові, які втратили кінцівки або отримали інші важкі поранення на фронті, проходять реабілітацію та паралельно починають займатися параспортом. У перспективі їх можуть включати до складу національної збірної.

Крім того, за інформацією української розвідки, у паралімпійському русі Росії можуть бути сотні людей, які брали участь у війні проти України.

Амбіції виступити на Паралімпіаді

У розслідуванні наводять приклади російських військових, які після поранень почали спортивну кар’єру. Зокрема, один із них втратив ногу біля Бахмута та згодом почав виступати у змаганнях із парасноуборду.

Інші колишні військові готуються до виступів у параволейболі, кульовій стрільбі чи веслуванні. Деякі з них прямо заявляють, що мріють представляти Росію на Паралімпійських іграх.

На цьому тлі участь російських спортсменів у Паралімпіаді викликала міжнародні суперечки. Частина країн та делегацій навіть бойкотують окремі заходи змагань через допуск росіян до стартів.

Позиція МПК

За інформацією BBC, президент Міжнародного паралімпійського комітету Ендрю Парсонс не бачить проблем у тому, щоб росіяни, поранені на війні, змагалися на Паралімпіаді.

Є багато країн, які набирають спортсменів зі збройних сил, тому, якщо Росія це зробить, вона буде не єдиною. Ми повинні пам’ятати, звідки ми прийшли. Наш рух розпочався після Другої світової війни, зокрема з поранених військовослужбовців. Тож Паралімпійський рух пропонує можливості після війни. Ми проти будь-якої війни, будь-якого конфлікту, але ми пропонуємо можливість для тих, хто отримав поранення на війні, реінтегруватися в суспільство через спорт. Нам неважливо, що вони робили в минулому на полі бою. Звичайно, воєнні злочини – це щось інше, але те, що ми пропонуємо з рухом, – це другий шанс,

– заявив Парсонс.

Що відомо про допуск Росії на Паралімпіаду-2026?