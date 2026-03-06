В России ветеранов войны против Украины начали массово привлекать к паралимпийскому спорту. Vot-tak.tv утверждает, что государство вкладывает значительные средства, чтобы сделать из раненых солдат новых спортсменов.

Как военных после фронта готовят к спорту?

По данным расследователей, Россия тратит десятки миллионов долларов на программы, которые переводят раненых на войне военных из больничных палат в паралимпийские команды. Часть из них привлекают в региональные сборные, а впоследствии готовят к международным соревнованиям.

Журналисты отмечают, что военные, которые потеряли конечности или получили другие тяжелые ранения на фронте, проходят реабилитацию и параллельно начинают заниматься параспортом. В перспективе их могут включать в состав национальной сборной.

Кроме того, по информации украинской разведки, в паралимпийском движении России могут быть сотни людей, которые принимали участие в войне против Украины.

Амбиции выступить на Паралимпиаде

В расследовании приводят примеры российских военных, которые после ранений начали спортивную карьеру. В частности, один из них потерял ногу возле Бахмута и впоследствии начал выступать в соревнованиях по парасноуборду.

Другие бывшие военные готовятся к выступлениям в параволейболе, пулевой стрельбе или гребле. Некоторые из них прямо заявляют, что мечтают представлять Россию на Паралимпийских играх.

На этом фоне участие российских спортсменов в Паралимпиаде вызвало международные споры. Часть стран и делегаций даже бойкотируют отдельные мероприятия соревнований из-за допуска россиян к стартам.

Позиция МПК

По информации BBC, президент Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс не видит проблем в том, чтобы россияне, раненые на войне, соревновались на Паралимпиаде.

Есть много стран, которые набирают спортсменов из вооруженных сил, поэтому, если Россия это сделает, она будет не единственной. Мы должны помнить, откуда мы пришли. Наше движение началось после Второй мировой войны, в частности из раненых военнослужащих. Поэтому Паралимпийское движение предлагает возможности после войны. Мы против любой войны, любого конфликта, но мы предлагаем возможность для тех, кто получил ранения на войне, реинтегрироваться в общество через спорт. Нам неважно, что они делали в прошлом на поле боя. Конечно, военные преступления – это что-то другое, но то, что мы предлагаем с движением, – это второй шанс,

– заявил Парсонс.

Что известно о допуске России на Паралимпиаду-2026?