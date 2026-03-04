Список россиян обнародовали на портале War&Sanctions – официальном сайте Главное управление разведки Министерства обороны Украины. Сообщается, что Паралимпийский комитет России совместно с движением "Здоровое отечество" реализует проект поддержки участников войны против Украины, которые получили инвалидность, привлекая их к паралимпийскому спорту для физической и социальной адаптации.

Кто из россиян попал в список?

Шинкар Владислав Леонидович – представитель паралимпийской сборной России по фехтованию на колясках и участник войны против Украины с 2014 года. Занимал должности заместителя командира батальона по вооружению и заместителя командира батальона по работе с личным составом в батальоне "Восток".

Генинов Циден Баирович – член сборной команды Вооруженных сил России, номинант на звание "Лучший атлет 2025 года" по версии Международного совета военного спорта (CISM), лейтенант Вооруженных сил России. Служил в 5-й отдельной гвардейской танковой Тацинской бригаде, которая участвовала в наступлении на Киевскую область.

Бондаренко Николай Владимирович - в рамках проекта Паралимпийского комитета России "Мы вместе. Спорт" проходил тренировочные сборы с паралимпийской сборной по стрельбе из лука и заявлял о намерении принять участие в летних Паралимпийских играх. Принимал непосредственное участие в войне против Украины в 2022 году как наемник ЧВК "Вагнер" и военнослужащий Вооруженных Сил России, в частности в боях за Попасную на Луганщине.

Костенко Ростислав Александрович – член резервного состава российской национальной паралимпийской команды по фехтованию на колясках, который добровольно участвовал в войне против Украины. После реабилитации в центре "Перезагрузка" в Тульской области вернулся в состав российской паралимпийской сборной.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины также призвало отстранить таких спортсменов от участия в международных соревнованиях.

Такие российские атлеты должны быть исключены из мирового спортивного сообщества и отстранены от участия в международных соревнованиях, даже в нейтральном статусе,

– говорится в заметке в фейсбук.

Что известно о допуске россиян на Паралимпиаду-2026?