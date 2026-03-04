Список росіян оприлюднили на порталі War&Sanctions – офіційному сайті Головне управління розвідки Міністерства оборони України. Повідомляється, що Паралімпійський комітет Росії спільно з рухом "Здоровое отечество" реалізує проєкт підтримки учасників війни проти України, які отримали інвалідність, залучаючи їх до паралімпійського спорту для фізичної та соціальної адаптації.

Хто з росіян потрапив у список?

Шинкар Владислав Леонідович – представник паралімпійської збірної Росії з фехтування на візках і учасник війни проти України з 2014 року. Обіймав посади заступника командира батальйону з озброєння та заступника командира батальйону з роботи з особовим складом у батальйоні "Восток".

– представник паралімпійської збірної Росії з фехтування на візках і учасник війни проти України з 2014 року. Обіймав посади заступника командира батальйону з озброєння та заступника командира батальйону з роботи з особовим складом у батальйоні "Восток". Бушмакін Антон Павлович – спортсмен національної збірної з веслування на байдарках і каное серед осіб з ураженням опорно-рухового апарату, сапер і колишній морський піхотинець, який брав участь у бойових діях під Авдіївкою на Донеччині. Є героєм документального фільму "Шагай", де розповідає про підготовку до Паралімпіади та намір виступати на ній під російським прапором.

Генінов Циден Баїрович – член збірної команди Збройних сил Росії, номінант на звання "Кращий атлет 2025 року" за версією Міжнародної ради військового спорту (CISM), лейтенант Збройних сил Росії. Служив у 5-й окремій гвардійській танковій Тацинській бригаді, яка брала участь у наступі на Київську область.

– член збірної команди Збройних сил Росії, номінант на звання "Кращий атлет 2025 року" за версією Міжнародної ради військового спорту (CISM), лейтенант Збройних сил Росії. Служив у 5-й окремій гвардійській танковій Тацинській бригаді, яка брала участь у наступі на Київську область. Васильєв Рінат Рінатович – спортсмен паралімпійської збірної Москви з паверліфтингу, який брав участь у бойових діях під Мелітополем. За службу у війні нагороджений російським орденом "Мужества" та медаллю "За відвагу".

Бондаренко Микола Володимирович — у рамках проєкту Паралімпійського комітету Росії "Ми разом. Спорт" проходив тренувальні збори з паралімпійською збірною зі стрільби з лука та заявляв про намір взяти участь у літніх Паралімпійських іграх. Брав безпосередню участь у війні проти України у 2022 році як найманець ПВК "Вагнер" та військовослужбовець Збройних Сил Росії, зокрема в боях за Попасну на Луганщині.

Костенко Ростислав Олександрович – член резервного складу російської національної паралімпійської команди з фехтування на візках, який добровільно брав участь у війні проти України. Після реабілітації в центрі "Перезагрузка" у Тульській області повернувся до складу російської паралімпійської збірної.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України також закликало відсторонити таких спортсменів від участі в міжнародних змаганнях.

Такі російські атлети мають бути виключені зі світової спортивної спільноти та відсторонені від участі у міжнародних змаганнях, навіть у нейтральному статусі,

– йдеться у дописі у фейсбук.

Що відомо про допуск росіян на Паралімпіаду-2026?