Російські спортсмени, які допущенні до змагань на Паралімпіаду, не проходять жодної перевірки чи фільтрації. У майбутньому ми можемо побачити колишніх військових, які брали участь у війні проти України та вбивали українців, а тепер продовжують поширювати російську пропаганду на міжнародній спортивній арені, про це повідомив український скелетоніст.

Що сказав Гераскевич стосовно участі Росії на Паралімпіаді?

Очільник російського НПК Ражков зазначав, що понад 300 спортсменів – колишні військові – приєдналися до національних збірних команд з паралімпійських видів спорту в Росії.

Спортивний принцип при цьому не дотримано, адже ці спортсмени отримали квоти на Олімпійські ігри без участі у змаганнях протягом останніх чотирьох років і відразу поїдуть на паралімпійські ігри.

Водночас спортсмени інших країн мусили здобувати квоти шляхом реальної боротьби на змаганнях.

Участь поруч із такими спортсменами фактично підсилює російську пропаганду, яка завдає шкоди українцям і сприяє вбивствам наших громадян.

Сучасні керівники МОК і МПК відступають від традицій та основних цінностей організацій.

Якщо напрямок продовжиться в цьому русі, то ми можемо побачити незабаром кінець олімпійського руху до якого ми звикли. І це може призвести до появи нових організацій, які і справді почнуть цінувати олімпійські цінності,

– сказав Гераскевич.

Що раніше казав Гераскевич про допуск росіян на Паралімпіаду?