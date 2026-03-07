Участь росіян фактично зіпсувала свято інклюзивного спорту, адже змусила десятки країн, включно з Україною, бойкотувати офіційні заходи Паралімпіади. Схоже, італійці вирішили показати, що таким спортсменам вони не раді, пише RFI.

Як зустрічали росіян на церемонії відкриття Паралімпійських ігор?

До Паралімпійських ігор були допущені шість спортсменів-паралімпійців з Росії і ще чотири із сателіта агресора Білорусі.

Як зазначає France24, прапороносцями команди країни-вбивці були визначені лижниця Анастасія Багіян і представник Росії у гірськолижному спорті Олексій Бугаєв.

Під час виходу росіян на античну Арену у Вероні глядачі зустрічали команду оглушливим свистом і негативними вигуками.

Натомість поява українського прапора викликала тривалі оплески – хоча українська делегація наполягала на тому, щоб український стяг не був показаний на церемонії відкриття і не з'являвся в одному просторі з російським триколором ганьби.

Жоден з українських спортсменів або представників офіційної делегації на Параді паратлетів не з'явився. Офіційний транслятор в Україні Суспільне також проігнорував церемонію на знак протесту проти участі росіян у Паралімпіаді.

Що потрібно знати про Паралімпійські ігри-2026?