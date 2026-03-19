Джей Ди Вэнс готовится совершить официальный визит в Венгрию накануне выборов, что вызвало волну критики со стороны Гашека. В своем заявлении он обвинил обоих политиков в попытках повлиять на результаты предстоящих выборов в Венгрии.
Что написал Гашек о возможной встрече Орбана и Венса?
В своем заявлении Гашек назвал политиков "предателями" и предположил, что их встреча может быть связана с попытками повлиять на предстоящие выборы в Венгрии. Он также иронично заметил, что "на фото между ними не хватает только Путина", намекая на возможные геополитические симпатии.
Какие еще заявления делал ранее Гашек?
Легендарный чешский хоккеист решительно выступает против допуска российских спортсменов к международным соревнованиям после начала полномасштабной войны России против Украины.
Он резко осудил возможное возвращение России на Кубок мира по хоккею 2028 года и участие в зимних Паралимпийских играх-2026, назвав это "рекламой войны" и призвал к более жестким санкциям. По его словам, такие решения легитимизируют агрессию, создают иллюзию нормальности для государства-агрессора и могут увеличить продолжительность войны и количество жертв.
Гашек также поддерживает Украину и призывает требовать от организаторов и стран-хозяев многомиллиардные компенсации за допуск российских спортсменов к международным турнирам.