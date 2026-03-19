Джей Ді Венс готується здійснити офіційний візит до Угорщини напередодні виборів, що спричинило хвилю критики з боку Гашека. У своїй заяві він звинуватив обох політиків у спробах вплинути на результати майбутніх виборів в Угорщині.

Дивіться також "Допуск Росії в хокеї стане рекламою війни": легенда НХЛ зробив тривожну заяву

Що написав Гашек про можливу зустріч Орбана та Венса?

У своїй заяві Гашек назвав політиків "зрадниками" та припустив, що їхня зустріч може бути пов'язана зі спробами вплинути на майбутні вибори в Угорщині. Він також іронічно зауважив, що "на фото між ними бракує лише Путіна", натякаючи на можливі геополітичні симпатії.

Які ще заяви робив раніше Гашек?

  • Легендарний чеський хокеїст рішуче виступає проти допуску російських спортсменів до міжнародних змагань після початку повномасштабної війни Росії проти України.

  • Він різко засудив можливе повернення Росії на Кубок світу з хокею 2028 року та участь у зимових Паралімпійських іграх-2026, назвавши це "рекламою війни" і закликав до жорсткіших санкцій. За його словами, такі рішення легітимізують агресію, створюють ілюзію нормальності для держави-агресора і можуть збільшити тривалість війни та кількість жертв.

  • Гашек також підтримує Україну та закликає вимагати від організаторів і країн-господарів багатомільярдні компенсації за допуск російських спортсменів до міжнародних турнірів.