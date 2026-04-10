Раніше очільник польського уряду Дональд Туск заявив, що Віктор Орбан нібито передає інформацію про Європейський Союз міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову. У відповідь Гашек оприлюднив у соцмережі X заяву, в якій звинуватив прем'єр-міністра Угорщини у зраді та співпраці з Кремлем.

Дивіться також "Допуск Росії в хокеї стане рекламою війни": легенда НХЛ зробив тривожну заяву

Що сказав Гашек про Орбана?

Він звинуватив прем'єр-міністра Угорщини у зраді та злочинних діях.

За його словами, передача важливої інформації про ЄС російському керівництву, зокрема Володимиру Путіну, є серйозною загрозою і має отримати відповідну реакцію.

Також він заявив, що Орбан має понести відповідальність.

Співпраця Орбана з Лавровим – це ще один доказ того, що чинний прем'єр Угорщини не лише зрадник, а й злочинець. Передача важливих матеріалів про ЄС найбільшому диктатору і терористу у світі, Путіну, – це серйозний злочин. Орбан повинен заплатити за цю зраду,

– написав Гашек.

Домінік Гашек вважається однією з найвизначніших постатей в історії НХЛ. Після завершення професійної кар'єри він активно висловлюється щодо політичних подій і послідовно підтримує Україну з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Зокрема, Гашек неодноразово закликав міжнародну спортивну спільноту відсторонити російських спортсменів від участі в змаганнях, якщо вони не засуджують агресивні дії Росії.

Які заяви раніше робив Гашек?