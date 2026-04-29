При этом ранее Буткевич максимально отдаленно держался от политики в публичных проявлениях. Но по сообщению "Украинской правды", президент Полесья мог стать частью громкого коррупционного скандала.

Что говорил Шефир о Буткевиче?

Недавно издание опубликовало очередные резонансные пленки с участием Тимура Миндича. На них бизнесмен проводил разговор с бывшим помощником президента Украины Сергеем Шефиром.

Собственно во время него Шефир несколько раз назвал фамилию Буткевича. Она фигурировала в основном в контексте внесения залога за экс-министра национального единства Алексея Чернышова. Сумма составляет 120 миллионов гривен.

Сергей Шефир : "Буткевич возвращается и завтра я с ним поговорю. Мне надо разобраться. Не думаю, что Буткевич захочет официально участвовать. Вообще, конечно, ситуация очень плохая".

: "Буткевич возвращается и завтра я с ним поговорю. Мне надо разобраться. Не думаю, что Буткевич захочет официально участвовать. Вообще, конечно, ситуация очень плохая". Сергей Шефир : "С Буткевичем еще не разговаривал. Он сегодня в 7 возвращается. В офисе мне неудобно. Я просто уже успокоился, что мне Олег говорит".

: "С Буткевичем еще не разговаривал. Он сегодня в 7 возвращается. В офисе мне неудобно. Я просто уже успокоился, что мне Олег говорит". Сергей Шефир: "Завтра с Буткевичем встречусь, но до этого надо с Лешей поговорить, что он. Слава Богу, Буткевич был в командировке и ничего им не сказал. А то мне Леша звонил и говорит: "Сказали Буткевича". А вчера говорит: "Ну, звучало это имя". Я говорю: "Ну, Леша, у меня пока мандата нет, я не могу".

Эти пленки датированы еще летом 2025 года, а собеседники на них разговаривали на русском языке. Отметим, что в отношении Чернышова было открыто расследование о возможной коррупции в строительной сфере.

Потенциально это могло причинить ущерб на 1 миллиард гривен. Ранее сообщалось, что Буткевич попал в топ-100 бизнесменов Украины в 2025 году.

Что известно о "пленках Миндича"?