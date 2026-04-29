При цьому раніше Буткевич максимально віддалено тримався від політики в публічних проявах. Але за повідомлення "Української правди", президент Полісся міг стати частиною гучного корупційного скандалу.
Що казав Шефір про Буткевича?
Нещодавно видання опублікувало чергові резонансні плівки за участі Тимура Міндіча. На них бізнесмен проводив розмову з колишнім помічником президента України Сергієм Шефіром.
Власне під час неї Шефір кілька разів назвав прізвище Буткевича. Воно фігурувало здебільшого у контексті внесення застави за ексміністра національної єдності Олексія Чернишова. Сума становить 120 мільйонів гривень.
- Сергій Шефір: "Буткевич повертається і завтра я з ним поговорю. Мені треба розібратися. Не думаю, що Буткевич захоче офіційно брати участь. Взагалі, звичайно, ситуація дуже погана".
- Сергій Шефір: "З Буткевичем ще не розмовляв. Він сьогодні о 7-й повертається. В офісі мені незручно. Я просто вже заспокоївся, що мені Олег каже".
- Сергій Шефір: "Завтра з Буткевичем зустрінуся, але до цього треба з Льошею поговорити, що він. Слава Богу, Буткевич був у відрядженні та нічого їм не сказав. А то мені Льоша дзвонив і каже: "Сказали Буткевича". А вчора каже: "Ну, звучало це ім’я". Я кажу: "Ну, Льошо, у мене поки що мандата немає, я не можу".
Ці плівки датовані ще літом 2025 року, а співрозмовники на них розмовляли російською мовою. Зазначимо, що щодо Чернишова було відкрито розслідування про можливу корупцію в будівельній сфері.
Потенційно це могло заподіяти шкоди на 1 мільярд гривень. Раніше повідомлялось, що Буткевич потрапив до топ-100 бізнесменів України у 2025 році.
Що відомо про "плівки Міндіча"?
У листопаді 2025 року НАБУ провело обшуки у Міндіча у справі про масштабну корупцію, зокрема щодо впливу на діяльність компанії "Енергоатом". Тимур виїхав з України як раз напередодні обшуків.
У грудні 2025-го Тимуру Міндічу заочно обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Проте сам він наразі перебуває в Ізраїлі за даними Центру протидії корупції.
Його підозрюють в організації корупційних схем в енергетичній сфері. Офіс генерального прокурора передав до Ізраїлю частину матеріалів кримінальної справи та запросив екстрадицію Тимура.
Бізнесмен також відомий як кколишній співвласник студії "Квартал 95", який раніше був близьким другом Володимира Зеленського. Також у справі фігурує інший бізнесмен Олександр Цукерман, який також перебуває в Ізраїлі.