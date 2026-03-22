Як зазначив Олександр в дописі в інстаграмі, через нову посаду у Поліссі він збирається реально впливати на український футбол. Зокрема на той його аспект, який нещодавно викликав у житомирян бурхливу негативну реакцію.

Дивіться також "Він вже помирає": Усик зробив заяву про гучний скандал в Україні

Які повноваження будуть в Усика на посаді віцепрезидента Полісся?

Усик назвав своє призначення першим віцепрезидентом "новим розділом" і зазначив, що це для нього можливість посилювати та розвивати український спорт на ще більш високому рівні.

Я завжди говорив: сила - в дисципліні, чесності та команді. Ці принципи залишаються зі мною і тут,

– підкреслив Усик.

Олександр стверджує, що одним із перших його завдань у клубі та Українській Прем'єр-лізі буде проведення суддівської реформи.

Чому Усик займатиметься проблемою суддівства?

Полісся нещодавно опинилося в епіцентрі великої дискусії про якість українського арбітражу після того, як у матчі УПЛ з Динамо суддівська бригада на чолі з Миколою Балакіним, на думку клубу, припустилася двох грубих помилок на користь киян, які прямо вплинули на результат.

Офіційні особи Полісся рознесли арбітрів за їхню роботу, вимагали реакції з боку Комітету арбітрів Української асоціації футболу, а до дискусії підключився і сам Олександр Усик, який критично оцінив рівень суддівства.

Який зв'язок Усик має з Поліссям?