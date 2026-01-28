Наразі ж спортсмен готується до наступного поєдинку та займається улюбленими справами. Однією з таких є футбол, яким Усик захоплюється з дитинства, повідомляє 24 Канал.

Як Усик зіграв у футбол?

Вже довгий час Олександр підтримує житомирське Полісся, яке нині проходить тренувальні збори в Іспанії. Причиною є дружба із власником "вовків" Геннадієм Буткевичем.

Під час зборів клубу Усик вирішив доєднатися до житомирської команди та зіграв із нею у футбол. Полісся грало товариський матч проти команди Ванкувер Вайткепс, за яку виступає легендарний Томас Мюллер.

Усик зіграв за Полісся на зборах: дивитися відео

Зрештою боксер з'явився на полі на 75-й хвилині, замінивши нападника Миколу Гайдучика. Вихід Усика на поле фанати зустріли оваціями, а сам Олександр одразу увімкнувся у гру.

Нарізка моментів із Усиком: дивитися відео

Проте засмутити суперника з Канади боксер не зміг. Полісся у підсумку здобуло перемогу з рахунком 2:0 завдяки голам Назаренка та гуцуляка.

До слова, після матчу Усик зробив спільне фото із Мюллером, яке було викладене у соцмережах обох клубів. До слова, це не перша поява Усика на футбольному полі.



Олександр Усик зустрівся із Томасом Мюллером / фото ФК Полісся

У 2022 році Олександр вже грав за Полісся у матчі товариського турніру Winter Cup. Тоді Усик також провів 15 хвилин на полі у зустрічі проти рівненського Вереса.

