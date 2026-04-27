Самым богатым ожидаемо является президент донецкого Шахтера, а глава команды, которая до недавнего времени была для "горняков" непреодолимой, попал в главную тридцатку. Еще один футбольный инвестор стал 100-ым, как пишет Опендатабот.

Кто из владельцев клубов в рейтинге самых успешных бизнесменов?

Ринат Ахметов, который с 1996 года является президентом Шахтера, с огромным преимуществом стал бизнесменом, который в 2025 году заработал больше всех. Его активы принесли более 843 миллиардов гривен.

29-ым в рейтинге стал Геннадий Буткевич, которому принадлежит житомирское Полесье – претендент на медали этого сезона и дебютант еврокубков по итогам прошлого. Он стал богаче на 26 миллиардов гривен, что почти на четверть больше, чем за предыдущий 2024-й год.

Топ-100 замкнул Александр Герега, которому принадлежит Эпицентр из Каменца-Подольского. Он смог заработать почти 10 миллиардов гривен, в то время как клуб в первом в своей истории сезоне в УПЛ борется за то, чтобы не попасть в зону переходных матчей.

А вот Игорь Суркис, которому принадлежит победитель чемпионата сезона 2024/2025 киевское Динамо, выпал за пределы 150 самых успешных. Его доход – "всего" 7,5 миллиардов гривен.

