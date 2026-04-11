Футболист поделился со своими подписчиками в инстаграме, что появление президента на арене в Кракове во время четвертьфинального матча Лиги конференций стало для него особым моментом.
Смотрите также Ринат Ахметов впервые за 12 лет посетил игру Шахтера: последний раз он был на футболе еще в Донецке
Что Бондарь рассказал о приезде Рината Ахметова на матч Шахтера?
Оказывается, что несмотря на достаточно длительный период пребывания в Шахтере и немало матчей за взрослую команду, Валерий Бондарь ранее никогда не имел возможности встретиться с Ахметовым.
Осуществилась мечта маленького парня, который вырос в академии донецкого Шахтера – увидеть вживую президента нашего клуба, пообщаться и лично поблагодарить за все. День, который останется в памяти на всю жизнь,
– написал защитник.
Он также добавил фото с послематчевого интервью клубному телевидению, которое у Ахметова брала его жена Дарья, с которой они ожидают пополнения в семье. А еще на одной фотографии Ахметов зашел в раздевалку Шахтера, где поздравил команду с успешным еврокубковым матчем.
Почему Ахметов не ходил на матчи Шахтера?
- Президент Шахтера в последний раз был на трибунах в мае 2014 года, когда команда провела последний поединок на родной "Донбасс-арене". После этого он говорил, что снова придет на футбол тогда, когда и дончане вернутся домой.
- На Ахметова эмоционально повлияла смерть бывшего наставника "горняков" Мирчи Луческу, с которым делегация Шахтера попрощалась во время церемонии в Бухаресте.
- Как пишет "Трибуна", владелец Шахтера сказал, что теперь иногда иногда все же будет наблюдать за играми своей команды вживую на стадионе.