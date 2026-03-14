Бондарь в собственном инстаграме обнародовал романтическое видео с женой, моделью и спортивной журналисткой Дарьей Савиной. Семья защитника ждет пополнения.
Что написал Бондарь в инстаграме?
В совместном с Савиной сообщении Валерий Бондарь заявил, что они с женой хранили ценный секрет, а в их истории любви начинается новая глава.
Бондарь и Савина ждут ребенка, который должен родиться еще до чемпионата мира 2026, который состоится летом. Отличный стимул для защитника сборной сделать все от себя зависящее, чтобы главная команда завоевала путевку на Мундиаль.
Что известно о семье Валерия Бондаря?
- Как пишет NV, Дарья Савина была девушкой игрока юношеской сборной Украины Владислава Супряги, с которым встречалась около 4 лет. Однако впоследствии стало известно об отношениях Савиной с партнером нападающего по юношеской сборной Валерием Бондарем.
- Савина работала моделью, а затем начала делать карьеру на спортивном телевидении, в частности на каналах "Футбол 1/2/3".
- После прекращения вещания каналов присоединилась к Шахтеру в роли ведущей и репортера клубного канала.
- Пара поженилась в 2021 году.