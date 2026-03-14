Бондарь в собственном инстаграме обнародовал романтическое видео с женой, моделью и спортивной журналисткой Дарьей Савиной. Семья защитника ждет пополнения.

Смотрите также Жаркая Конопля, эффектная Судакова: самые сексуальные вторые половинки игроков сборной Украины

Что написал Бондарь в инстаграме?

В совместном с Савиной сообщении Валерий Бондарь заявил, что они с женой хранили ценный секрет, а в их истории любви начинается новая глава.

Бондарь и Савина ждут ребенка, который должен родиться еще до чемпионата мира 2026, который состоится летом. Отличный стимул для защитника сборной сделать все от себя зависящее, чтобы главная команда завоевала путевку на Мундиаль.

Что известно о семье Валерия Бондаря?