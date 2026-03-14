Бондар у власному інстаграмі оприлюднив романтичне відео з дружиною, моделлю та спортивною журналісткою Дар'єю Савіною. Родина захисника чекає на поповнення.
Дивіться також Палка Конопля, ефектна Судакова: найсексуальніші другі половинки гравців збірної України
Що написав Бондар в інстаграмі?
У спільному із Савіною дописі Валерій Бондар заявив, що вони з дружиною зберігали найцінніший секрет, а в їхній історії кохання починається новий розділ.
Бондар і Савіна чекають на дитину, яка має народитися ще до чемпіонату світу 2026, який відбудеться влітку. Чудовий стимул для захисника збірної зробити все від себе залежне, щоб головна команда виборола путівку на Мундіаль.
Що відомо про родину Валерія Бондаря?
- Як пише NV, Дар'я Савіна була дівчиною гравця юнацької збірної України Владислава Супряги, з яким зустрічалася близько 4 років. Проте згодом стало відомо про стосунки Савіної з партнером нападника по юнацькій збірній Валерієм Бондарем.
- Савіна працювала моделлю, а згодом почала робити кар'єру на спортивному телебаченні, зокрема на каналах "Футбол 1/2/3".
- Після припинення мовлення каналів приєдналася до Шахтаря у ролі ведучої та репортерки клубного каналу.
- Пара одружилася у 2021 році.