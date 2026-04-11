Футболіст поділився зі своїми підписниками в інстаграмі, що поява президента на арені у Кракові під час чвертьфінального матчу Ліги конференцій стала для нього особливим моментом.
Дивіться також Рінат Ахметов вперше за 12 років відвідав гру Шахтаря: востаннє він був на футболі ще у Донецьку
Що Бондар розповів про приїзд Ріната Ахметова на матч Шахтаря?
Виявляється, що попри досить тривалий період перебування у Шахтарі і чимало матчів за дорослу команду, Валерій Бондар раніше ніколи не мав нагоди зустрітися з Ахметовим.
Здійснилася мрія маленького хлопця, який виріс в академії донецького Шахтаря – побачити наживо президента нашого клубу, поспілкуватися та особисто подякувати за все. День, який залишиться в пам’яті на все життя,
– написав захисник.
Він також додав фото з післяматчевого інтерв'ю клубному телебаченню, яке у Ахметова брала його дружина Дар'я, з якою вони очікують на поповнення в родині. А ще на одній світлині Ахметов зайшов у роздягальню Шахтаря, де привітав команду з успішним єврокубковим матчем – перемогою 3:0 над АЗ Алкмаар.
Чому Ахметов не ходив на матчі Шахтаря?
- Президент Шахтаря востаннє був на трибунах у травні 2014 року, коли команда провела останній поєдинок на рідній "Донбас-арені". Після цього він казав, що знову прийде на футбол тоді, коли й донеччани повернуться додому.
- На Ахметова емоційно вплинула смерть колишнього наставника "гірників" Мірчі Луческу, з яким делегація Шахтаря попрощалася під час церемонії у Бухаресті.
- Як пише "Трибуна", власник Шахтаря сказав, що тепер іноді все ж буде спостерігати за іграми своєї команди наживо на стадіоні.