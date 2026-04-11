Футболіст поділився зі своїми підписниками в інстаграмі, що поява президента на арені у Кракові під час чвертьфінального матчу Ліги конференцій стала для нього особливим моментом.

Що Бондар розповів про приїзд Ріната Ахметова на матч Шахтаря?

Виявляється, що попри досить тривалий період перебування у Шахтарі і чимало матчів за дорослу команду, Валерій Бондар раніше ніколи не мав нагоди зустрітися з Ахметовим.

Здійснилася мрія маленького хлопця, який виріс в академії донецького Шахтаря – побачити наживо президента нашого клубу, поспілкуватися та особисто подякувати за все. День, який залишиться в пам’яті на все життя,

– написав захисник.

Він також додав фото з післяматчевого інтерв'ю клубному телебаченню, яке у Ахметова брала його дружина Дар'я, з якою вони очікують на поповнення в родині. А ще на одній світлині Ахметов зайшов у роздягальню Шахтаря, де привітав команду з успішним єврокубковим матчем – перемогою 3:0 над АЗ Алкмаар.

