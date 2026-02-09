Спортсменка, которая вместе со своей сборной завоевала "золото" в смешанной эстафете, выразила соболезнования украинскому народу из-за агрессии России. Она пожелала Украине мира, безопасности и счастливого будущего, передает "Трибуна".

Смотрите также Биатлон на Олимпийских играх-2026: расписание всех гонок – когда выступят украинцы

Что сказали французские биатлонисты?

Лу Жанмонно сказала, что они не могут себе представить, как украинцы переживают эту ситуацию, и выразила свою полную поддержку. Она призвала оставаться сильными, отметила, что ей повезло, и пожелала, чтобы все закончилось и украинцы снова были такими же счастливыми, как она сегодня.

Эрик Перро заявил, что выражает всю свою поддержку каждой семье и каждому украинцу, подчеркнув, что Олимпиада также призвана нести свет людям.

Что известно о выступлении украинских биатлонистов?