Биатлонист рассказал, что травма случилась во время тренировочного сбора. Но беспокоиться украинским болельщикам не стоит, пишет Суспільне Спорт.

Что произошло с Виталием Мандзином?

Виталий Мандзин сказал, что во время подготовки к Олимпийским играм с ним произошел бытовой инцидент. Спортсмен ударился о дверь – "возможно, многие не поверят, но это так и было".

Биатлонист успокоил, что с ним все в порядке, а шрам не помешает выступить на главных соревнованиях четырехлетия в зимнем спорте.

Живой, здоровый и готов стартовать,

– бодро добавил Мандзин.

Когда Виталий Мандзин начнет выступление на Олимпийских играх?

Украинец будет участвовать в дебютной гонке Олимпиады в Италии – смешанной эстафете. Она состоится 8 февраля в 15:05 по киевскому времени.

Что нужно знать о биатлоне на Олимпиаде-2026?