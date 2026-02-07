Биатлонист рассказал, что травма случилась во время тренировочного сбора. Но беспокоиться украинским болельщикам не стоит, пишет Суспільне Спорт.
Что произошло с Виталием Мандзином?
Виталий Мандзин сказал, что во время подготовки к Олимпийским играм с ним произошел бытовой инцидент. Спортсмен ударился о дверь – "возможно, многие не поверят, но это так и было".
Биатлонист успокоил, что с ним все в порядке, а шрам не помешает выступить на главных соревнованиях четырехлетия в зимнем спорте.
Живой, здоровый и готов стартовать,
– бодро добавил Мандзин.
Когда Виталий Мандзин начнет выступление на Олимпийских играх?
Украинец будет участвовать в дебютной гонке Олимпиады в Италии – смешанной эстафете. Она состоится 8 февраля в 15:05 по киевскому времени.
Что нужно знать о биатлоне на Олимпиаде-2026?
- Украина имеет представительство в 10 спортсменов.
- В программе розыгрыш 11 комплектов наград: спринт, гонка преследования, индивидуальная гонка, масстарт и эстафета у мужчин и женщин, а также смешанная эстафета.
- Соревнования будут проходить с 8 по 21 февраля.