Біатлоніст розповів, що травма трапилася під час тренувального збору. Але турбуватися українським вболівальникам не варто, пише Суспільне Спорт.

Дивіться також Зимові Олімпійські ігри-2026: онлайн-трансляція змагань в Італії

Що сталося з Віталієм Мандзином?

Віталій Мандзин сказав, що під час підготовки до Олімпійських ігор з ним стався побутовий інцидент. Спортсмен вдарився об двері – "можливо, багато хто не повірить, але це так і було".

Біатлоніст заспокоїв, що з ним все гаразд, а шрам не завадить виступити на головних змаганнях чотириріччя у зимовому спорті.

Живий, здоровий і готовий стартувати,

– бадьоро додав Мандзин.

Коли Віталій Мандзин розпочне виступ на Олімпійських іграх?

Українець братиме участь у дебютній гонці Олімпіади в Італії – змішаній естафеті. Вона відбудеться 8 лютого о 15:05 за київським часом.

Що потрібно знати про біатлон на Олімпіаді-2026?