Біатлоніст розповів, що травма трапилася під час тренувального збору. Але турбуватися українським вболівальникам не варто, пише Суспільне Спорт.
Що сталося з Віталієм Мандзином?
Віталій Мандзин сказав, що під час підготовки до Олімпійських ігор з ним стався побутовий інцидент. Спортсмен вдарився об двері – "можливо, багато хто не повірить, але це так і було".
Біатлоніст заспокоїв, що з ним все гаразд, а шрам не завадить виступити на головних змаганнях чотириріччя у зимовому спорті.
Живий, здоровий і готовий стартувати,
– бадьоро додав Мандзин.
Коли Віталій Мандзин розпочне виступ на Олімпійських іграх?
Українець братиме участь у дебютній гонці Олімпіади в Італії – змішаній естафеті. Вона відбудеться 8 лютого о 15:05 за київським часом.
Що потрібно знати про біатлон на Олімпіаді-2026?
- Україна має представництво у 10 спортсменів.
- У програмі розіграш 11 комплектів нагород: спринт, гонка переслідування, індивідуальна гонка, масстарт та естафета у чоловіків та жінок, а також змішана естафета.
- Змагання відбуватимуться з 8 до 21 лютого.