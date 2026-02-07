Україна представлена 46 спортсменами в 11 дисциплінах. 24 Канал пропонує разом стежити за їхніми успіхами.

Які дисципліни представлені на зимовій Олімпіаді?

Загалом змагання проводяться у 16 різноманітних видах спорту:

  • гірськолижний спорт;
  • біатлон;
  • бобслей;
  • лижні перегони;
  • керлінг;
  • фігурне катання;
  • фристайл;
  • хокей на льоду з шайбою;
  • санний спорт;
  • лижне двоборство;
  • шорт-трек;
  • скелетон;
  • стрибки на лижах з трампліна;
  • скі-альпінізм (вперше на Олімпіадах);
  • сноубординг;
  • ковзанярський спорт.

Яка ситуація у медальному заліку Олімпійських ігор-2026?

Загалом буде розіграно 116 комплектів нагород.

Що ще потрібно знати про Олімпійські ігри-2026?

  • Це перша Олімпіада, яка офіційно відбувається одразу в двох містах – Мілані та Кортіні-д'Ампеццо.
  • Церемонія закриття відбудеться не на тому стадіоні, де було відкриття змагань – її прийматиме антична арена у Вероні.
  • За всю історію зимових Олімпіад Україна має 9 нагород: 3 золота, 2 срібла та 4 бронзи.