Україна представлена 46 спортсменами в 11 дисциплінах. 24 Канал пропонує разом стежити за їхніми успіхами.
Які дисципліни представлені на зимовій Олімпіаді?
Загалом змагання проводяться у 16 різноманітних видах спорту:
- гірськолижний спорт;
- біатлон;
- бобслей;
- лижні перегони;
- керлінг;
- фігурне катання;
- фристайл;
- хокей на льоду з шайбою;
- санний спорт;
- лижне двоборство;
- шорт-трек;
- скелетон;
- стрибки на лижах з трампліна;
- скі-альпінізм (вперше на Олімпіадах);
- сноубординг;
- ковзанярський спорт.
Яка ситуація у медальному заліку Олімпійських ігор-2026?
Загалом буде розіграно 116 комплектів нагород.
Що ще потрібно знати про Олімпійські ігри-2026?
- Це перша Олімпіада, яка офіційно відбувається одразу в двох містах – Мілані та Кортіні-д'Ампеццо.
- Церемонія закриття відбудеться не на тому стадіоні, де було відкриття змагань – її прийматиме антична арена у Вероні.
- За всю історію зимових Олімпіад Україна має 9 нагород: 3 золота, 2 срібла та 4 бронзи.