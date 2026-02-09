Спортсменка, яка разом зі своєю збірною здобула "золото" у змішаній естафеті, висловила співчуття українському народу через агресію Росії. Вона побажала Україні миру, безпеки та щасливого майбутнього, передає "Трибуна".
Дивіться також Біатлон на Олімпійських іграх-2026: розклад усіх гонок – коли виступлять українці
Що сказали французькі біатлоністи?
Лу Жанмонно сказала, що вони не можуть собі уявити, як українці переживають цю ситуацію, і висловила свою повну підтримку. Вона закликала залишатися сильними, зазначила, що їй пощастило, і побажала, щоб усе закінчилося та українці знову були такими ж щасливими, як вона сьогодні.
Ерік Перро заявив, що висловлює всю свою підтримку кожній родині та кожному українцю, наголосивши, що Олімпіада також покликана нести світло людям.
Що відомо про виступ українських біатлоністів?
- Українські біатлоністи пропустили церемонію відкриття Олімпіади-2026, щоб зберегти сили для змагань в Антгольці. Вони спостерігали урочистості дистанційно на спеціальних екранах у селищі розташування команди.
- Український біатлоніст Віталій Мандзин отримав невелику травму під час тренування, але запевнив, що вона не завадить його виступу на Олімпіаді-2026. Він узяв участь у змішаній естафеті 8 лютого.
- НОК повідомив, що у біатлоні Україну представляють: Богдан Борковський, Олена Городна, Юлія Джіма, Антон Дудченко, Тарас Лесюк, Христина Дмитренко, Віталій Мандзин, Олександра Меркушина, Дмитро Підручний та Дарина Чалик.