Спортсменка, яка разом зі своєю збірною здобула "золото" у змішаній естафеті, висловила співчуття українському народу через агресію Росії. Вона побажала Україні миру, безпеки та щасливого майбутнього, передає "Трибуна".

Що сказали французькі біатлоністи?

Лу Жанмонно сказала, що вони не можуть собі уявити, як українці переживають цю ситуацію, і висловила свою повну підтримку. Вона закликала залишатися сильними, зазначила, що їй пощастило, і побажала, щоб усе закінчилося та українці знову були такими ж щасливими, як вона сьогодні.

Ерік Перро заявив, що висловлює всю свою підтримку кожній родині та кожному українцю, наголосивши, що Олімпіада також покликана нести світло людям.

Що відомо про виступ українських біатлоністів?