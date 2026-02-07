Пожертвовать участием в ярком шоу на арене "Сан Сиро" пришлось из спортивных соображений. Все объяснила в сторис своей инстаграм-страницы Александра Меркушина.

Почему биатлонисты не поехали на открытие Олимпиады?

По словам нашей биатлонистки, ключевая причина не ехать в Милан или Кортину с Антгольца-Антерсельвы, где состоятся биатлонные соревнования, заключается в необходимости не менять высоту над уровнем моря.

Спускаться с гор было бы плохо для функционального состояния атлетов, которые специально готовились к тяжелым условиям требовательной трассы в Антгольце.

Также свою роль сыграли расстояния: до Милана из месторасположения украинских биатлонистов ехать 4,5 часа в одну сторону. Команда решила не рисковать главным – результатами.

Александра Меркушина рассказала, что для просмотра церемонии организационный комитет Игр подготовил в их поселке специальную локацию. Поэтому за выходом нашей страны биатлонисты наблюдали вживую на экранах.

