Украина отправилась на Игры в составе 46-ти спортсменов в 11-ти видах спорта. Кроме этого наша команда примет участие в церемонии открытия соревнований, сообщает 24 Канал.
Что надо знать о зимней Олимпиаде-2026?
Всего участие в зимней Олимпиаде примут спортсмены из 92-х стран мира. Также отдельно на соревнования приедет группа из 20-ти "нейтральных" спортсменов из России и Беларуси.
Национальные олимпийские комитеты этих стран отстранены от международных соревнований из-за войны в Украине. Однако МОК допускает индивидуальных спортсменов из России и Беларуси на условиях нейтральности.
Общее количество атлетов равно 2871 спортсмену. Они разыграют 116 комплектов медалей в следующих 16-ти видах спорта:
- фристайл (15 комплектов медалей)
- конькобежный спорт (14)
- лыжные гонки (12)
- биатлон (11)
- сноубординг (11)
- горнолыжный спорт (10)
- прыжки с трамплина (6)
- фигурное катание (5)
- санный спорт (5)
- бобслей (4)
- альпинизм (3)
- скелетон (3)
- керлинг (3)
- лыжное двоеборье (3)
- хоккей (2)
Когда и где церемония открытия?
Церемония открытия зимних Олимпийских игр пройдет на главном стадионе Милана "Сан-Сиро". Арена вмещает почти 80 тысяч зрителей и является домашней для двух грандов итальянского футбола Милана и Интера.
Начало церемонии – в 21:00 по киевскому времени. Прямая трансляция мероприятия состоится на канале Общественное Спорт. В свою очередь 24 Канал проведет текстовую онлайн-трансляцию церемонии открытия зимней Олимпиады.