Україна відправилась на Ігри у складі 46-ти спортсменів у 11-ти видах спорту. Окрім цього наша команда візьме участь у церемонії відкриття змагань, повідомляє 24 Канал.

До теми Все, що варто знати про зимові Олімпійські ігри-2026: всі учасники, види спорту та де дивитися

Що треба знати про зимову Олімпіаду-2026?

Загалом участь у зимовій Олімпіаді візьмуть спортсмени з 92-х країн світу. Також окремо на змагання приїде група з 20-ти "нейтральних" спортсменів з Росії та Білорусі.

Національні олімпійські комітети цих країн відсторонені від міжнародних змагань через війну в Україні. Проте МОК допускає індивідуальних спортсменів з Росії та Білорусі на умовах нейтральності.

Загальна кількість атлетів дорівнює 2871 спортсмену. Вони розіграють 116 комплектів медалей у наступних 16-ти видах спорту:

  • фристайл (15 комплектів медалей)
  • ковзанярський спорт (14)
  • лижні перегони (12)
  • біатлон (11)
  • сноубординг (11)
  • гірськолижний спорт (10)
  • стрибки з трампліна (6)
  • фігурне катання (5)
  • санний спорт (5)
  • бобслей (4)
  • альпінізм (3)
  • скелетон (3)
  • керлінг (3)
  • лижне двоборство (3)
  • хокей (2)

Коли та де церемонія відкриття?

Церемонія відкриття зимових Олімпійських ігор пройде на головному стадіоні Мілана "Сан-Сіро". Арена вміщує майже 80 тисяч глядачів та є домашньою для двох грандів італійського футболу Мілана та Інтера.

Початок церемонії – о 21:00 за київським часом. Пряма трансляція заходу відбудеться на каналі Суспільне Спорт. У свою чергу 24 Канал проведе текстову онлайн-трансляцію церемонії відкриття зимової Олімпіади.

Онлайн-трансляція церемонії відкриття