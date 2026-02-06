Україна відправилась на Ігри у складі 46-ти спортсменів у 11-ти видах спорту. Окрім цього наша команда візьме участь у церемонії відкриття змагань, повідомляє 24 Канал.
Що треба знати про зимову Олімпіаду-2026?
Загалом участь у зимовій Олімпіаді візьмуть спортсмени з 92-х країн світу. Також окремо на змагання приїде група з 20-ти "нейтральних" спортсменів з Росії та Білорусі.
Національні олімпійські комітети цих країн відсторонені від міжнародних змагань через війну в Україні. Проте МОК допускає індивідуальних спортсменів з Росії та Білорусі на умовах нейтральності.
Загальна кількість атлетів дорівнює 2871 спортсмену. Вони розіграють 116 комплектів медалей у наступних 16-ти видах спорту:
- фристайл (15 комплектів медалей)
- ковзанярський спорт (14)
- лижні перегони (12)
- біатлон (11)
- сноубординг (11)
- гірськолижний спорт (10)
- стрибки з трампліна (6)
- фігурне катання (5)
- санний спорт (5)
- бобслей (4)
- альпінізм (3)
- скелетон (3)
- керлінг (3)
- лижне двоборство (3)
- хокей (2)
Коли та де церемонія відкриття?
Церемонія відкриття зимових Олімпійських ігор пройде на головному стадіоні Мілана "Сан-Сіро". Арена вміщує майже 80 тисяч глядачів та є домашньою для двох грандів італійського футболу Мілана та Інтера.
Початок церемонії – о 21:00 за київським часом. Пряма трансляція заходу відбудеться на каналі Суспільне Спорт. У свою чергу 24 Канал проведе текстову онлайн-трансляцію церемонії відкриття зимової Олімпіади.