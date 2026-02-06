Украина стала одной из почти сотни стран-участниц зимней Олимпиады. Церемония открытия Игр проходит в Милане на легендарном стадионе "Сан Сиро", сообщает 24 Канал.

Кто стали знаменосцами Украины?

Флаг Украины во время парада атлетов доверили пронести скелетонисту Владиславу Гераскевичу и представительнице нашего государства в шорт-треке Елизавете Сидорко.

27-летний Гераскевич приехал уже на третьи свои Олимпийские игры. Влад – не только единственный украинский скелетонист на таком уровне, но и популяризатор своего спорта в Украине и активист, который не боится говорить о российско-украинской войне на международной арене и бороться за отстранение россиян из большого спорта.

21-летняя Елизавета Сидорко впервые выступит на Олимпиаде. Спортсменка из Харьковщины признавалась, что для нее нести знамя своей страны – особый момент, ведь это заставит гордиться ее отца, защитника Украины, который сейчас находится на фронте.

Как прошел выход Украины?

Организаторы отказались от традиционного парада атлетов исключительно на главном стадионе – спортсмены шли в разных локациях, подчеркивая то, что эти Олимпийские игры впервые сосредоточены не на одном городе, а на всей северной Италии.

Поэтому Елизавета Сидьорко несла флаг на "Сан-Сиро", поскольку шорт-трекисты будут соревноваться в Милане, а Владислав Гераскевич – в Кортине, где расположена трасса для бобслея и скелетона.



Что надо знать об Олимпийских играх-2026?