Лидер сборной Украины Юлия Джима приняла участие в 23-х личных гонках Кубка мира. Украинка возглавила рейтинг самых метких биатлонисток, пишет 24 Канал со ссылкой на Biathlon Live.

Читайте также Жанмонно драматично проиграла Большой хрустальный глобус: видео падения

Топ-результат Джимы

Юлия Джима выходила на стрельбище 62 раза. Суммарно она сделала 380 выстрелов, 355 из которых достигли цели. Меткость украинки составляла 93.42%. Это лучший результат среди спортсменок, которые приняли участие по меньшей мере в 12 гонках.

Меньше всего промахов Джима допустила на "лежке" – 10 (94,74%), а на "стойке" украинка допустила 15 ошибок (92,11%). В рейтинге самых метких она опередила обладательницей Большого хрустального глобуса Франциску Пройс. Немка заняла третье место в рейтинге.

В топ-10 попала еще одна представительница Украины. Кристина Дмитренко заняла шестое место, с точностью 91,56%.

Топ-10 снайперов Кубка мира-2024/25 / скриншот с сайта Biathlon Live

Отметим, что в общем рейтинге Кубка мира по биатлону Юлия Джима заняла 17-е место. На ее счету 368 очков. Кристина Дмитренко заняла 32 место с 224 очками.

Напомним, что в последней женской гонке Кубка мира по биатлону достойно выступила 20-летняя Елена Городная, которая финишировала 23-й. А вот Юлия Джима в масстарте была 29-й.