Украину в нем представляли две спортсменки. Кроме Юлии Джимы, которая отобралась по рейтингу, также на старт вышла Елена Городна из-за снятия Эллы Халварссон, Анны Магнуссон и Ванессы Фойгт, сообщает 24 Канал.

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Как выступили украинки в масс-старте

20-летняя биатлонистка воспользовалась своим шансом и продемонстрировала очень достойный результат. Она до последнего огневого рубежа претендовала на место в топ-15, но сделала две ошибки и финишировала в конце концов 23-й – лучший результат в карьере в масс-стартах.

Лидеру сборной Украины Юлии Джиме, к сожалению не удалось, на позитивной ноте завершить сезон. Она не закрыла 4 мишени из 20, а также существенно уступала соперницам на дистанции. В итоге, киевлянка завершила гонку 29-й.

Выиграла масс-старт немка Франциска Пройсс, которая стала также обладательницей Большого хрустального глобуса. Серебряную медаль завоевала шведская биатлонистка Эльвира Эберг. А вот "бронза" в масс-старте Кубка мира досталась Лу Жанмоно.

Результат женского масс-старта

Франциска Пройсс (Германия, 0+0+1+0) 38:23.8 Эльвира Эберг (Швеция, 1+1+1+0) +3.3 Лу Жанмонно (Франция, 1+0+0+0+0) +11.7

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23. Елена Городна (Украина, 1+0+0+2) +2:35.7

29. Юлия Джима (Украина, 2+1+1+0) +4:04.0

Напомним, что мужской масс-старт на девятом этапе Кубка мира в Хольменколлене начнется в 16:45 по киевскому времени, где Украину будет представлять Дмитрий Пидручный. Эта гонка закроет биатлонный сезон-2024/2025.