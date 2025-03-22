В стартовый лист мужского персьюта попали 60 спортсменов, которые лучше всего выступили в спринте. Украину в гонке должны были представлять трое биатлонистов, пишет 24 Канал.

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Как выступили украинцы в персьюте

Однако на старт трассы в норвежском Холменколлене вышли только Дмитрий Пидручный и Антон Дудченко. А вот Виталий Мандзин пропустил гонку.

Лучший результат из украинцев продемонстрировал Дмитрий Пидручный. Лидер "сине-желтых" прекрасно отстрелялся на первых двух огневых рубежах, закрыв все мишени.

Однако на стойках Дмитрий допустил сразу четыре промаха и опустился с 16 на 30 место. На финише Дмитрий сумел отыграть шесть позиций и завершил гонку 24-м.

Антон Дудченко стартовал 44-м. 28-летний биатлонист не закрыл только две мишени и отыграл 13 позиций. В итоге Антон финишировал на 31-м месте.

Победителем персьюта стал норвежец Штурла Легрейд. Он опередил своего соотечественника Йоханнеса Бе на 15.5 секунд. Третье место занял француз Кантен Фийон Майе.

Результат мужского персьюта

1. Штурла Легрейд (Норвегия, 0+0+0+0+0) 31:40.1

2. Йоханнес Бё (Норвегия, 1+1+0+0+1) +15.5

3. Кантен Фийон Майе (Франция, 0+0+1+0) +23.9

...

24. Дмитрий Пидручный (Украина, 0+0+2+2) +3:12.2

31. Антон Дудченко (Украина, 0+1+1+0) +3:30.4

Субботнюю соревновательную программу продолжит женский персьют. Гонка начнется в 16:50 по киевскому времени.