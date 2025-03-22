До стартового листа чоловічого персьюту потрапили 60 спортсменів, які найкраще виступили у спринті. Україну в гонці повинні були представляти троє біатлоністів, пише 24 Канал.

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Як виступили українці у персьюті

Проте на старт траси у норвезькому Голменколлені вишли лише Дмитро Підручний та Антон Дудченко. А от Віталій Мандзин пропустив гонку.

Найкращий результат з українців продемонстрував Дмитро Підручний. Лідер "синьо-жовтих" чудово відстрілявся на перших двох вогневих рубежах, закривши усі мішені.

Проте на стійках Дмитро допустив одразу чотири хиби та опустився з 16 на 30 місце. На фініші Дмитро зумів відіграти шість позицій та завершив гонку 24-м.

Антон Дудченко стартував 44-м. 28-річний біатлоніст не закрив лише дві мішені та відіграв 13 позицій. У підсумку Антон фінішував на 31-му місці.

Переможцем персьюту став норвежець Штурла Легрейд. Він випередив свого співвітчизника Йоганнеса Бьо на 15.5 секунд. Третє місце посів француз Кантен Фійон Майє.

Результат чоловічого персьюту

1. Штурла Легрейд (Норвегія, 0+0+0+0) 31:40.1

2. Йоганнес Бьо (Норвегія, 1+1+0+1) +15.5

3. Кантен Фійон Майє (Франція, 0+0+1+0) +23.9

...

24. Дмитро Підручний (Україна, 0+0+2+2) +3:12.2

31. Антон Дудченко (Україна, 0+1+1+0) +3:30.4

Суботню змагальну програму продовжить жіночий персьют. Гонка розпочнеться о 16:50 за київським часом.