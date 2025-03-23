Перед последней гонкой француженка Лу Жанмонно и немка Франциска Пройс лидировали в общем рейтинге биатлонисток. Лучшие шансы выиграть Большой хрустальный глобус были у представительницы Франции, ведь она опережала соперницу на пять баллов, пишет 24 Канал.

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Драматическое падение Жанмонно

На протяжении всей гонки обе биатлонистки находились в лидирующей группе. Развязка противостояния произошла на последних метрах дистанции.

На финальном повороте Лу Жанмонно не удержала баланс и упала. Ее ошибкой воспользовалась Франциска Пройс, которая выиграла гонку и завоевала Большой хрустальный глобус.

Видео падения Лу Жансмонно

После масс-старта Франциска Пройс обняла Лу Жанмонно и поддержала соперницу, которой не повезло в последней гонке сезона.

Для 31-летней немецкой биатлонистки Большой хрустальный глобус стал первым в карьере. В нынешнем сезоне Пройс завоевала также два Малых хрустальных глобуса в спринте и масстарте. Лу Жанмонно стала обладательницей двух Малых хрустальных глобусов в индивидуальных гонках и персьюте.