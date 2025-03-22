Лидеры сборной Украины Дмитрий Пидручный и Юлия Джима примут участие в последних гонках сезона. Украинские биатлонисты будут бежать масс-старты благодаря своим позициям в общем зачете, пишет 24 Канал со ссылкой на сайт IBU.

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Джима и Пидручный выступят в масс-старте

Первыми на старт выйдут женщины. Они будут бежать гонку на дистанцию 10 километров. Юлия Джима будет стартовать с 18-й позиции. Запасной на масстарт заявлена Елена Городна (32-й номер). Гонка начнется в 14:15 по киевскому времени.

18. Юлия Джима

Мужской масс-старт (15 километров) начнется в 16:40 по киевскому времени. Украину будет представлять Дмитрий Пидручный, который будет бежать под номером 19.

19. Дмитрий Пидручный

Отметим, что в общем рейтинге среди мужчин лидирует Стурла Легрейд (1236 очков). Норвежец стал обладателем Большого хрустального глобуса. Украинец Дмитрий Пидручный занимает 19-ю строчку (395 очков).

А вот у женщин обладательница Большого хрустального глобуса определится в последней гонке сезона. Сейчас лидирует француженка Лу Жанмонно (1193). В рейтинге она опережает Франциску Пройс, которая набрала 1188 баллов. Среди украинок лучший результат у Юлии Джимы – 18 позиция (364).