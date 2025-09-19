Спортсменка, которая 19 сентября празднует 35-летие, неоднократно радовала болельщиков своими яркими выступлениями. Как Юлия Джима преодолела путь от новичка до национальной легенды, рассказывает 24 Канал.

Как Джима оказалась в биатлоне?

Она родилась в Киеве в спортивной семье. Отец Валентин был известным биатлонистом, который участвовал в Олимпийских играх 1994 года в норвежском Лиллехаммере, а также становился серебряным призером чемпионата Европы.

Мама Юлии также в молодости занималась этим видом спорта. Поэтому девочка была почти обречена хотя бы попробовать себя в биатлоне.

Первым ее наставником стал именно отец. Валентин Иванович не был полноценным тренером, который проводил полный комплекс тренировок, но в начале спортивного пути его советы и рекомендации помогали Юлии развиваться.

Она признавалась, что изначально не хотела заниматься биатлоном. Девочка мечтала рисовать, а не бегать на лыжах с винтовкой, однако родители поверили в дочь и в конце концов стали мотиваторами для спортсменки.

Я сначала плакала, говорила, нет, не хочу, только не спорт, двух спортсменов в семье более чем достаточно. А потом привыкла, бегала-бегала и добегалась... в сборную. Стрелять получалось в детстве, ездить – не очень. С лыжами, кстати, долгое время все складывалось не очень хорошо,

– рассказывала биатлонистка.

А уже в 2003 году Юлия Джима начала заниматься биатлоном в столичной спортивной школе "Восход". Ее наставником стал Александр Кравченко.

Как Джима начинала выступления на взрослом уровне?

В заявке сборной Украины Юлия впервые появилась в сезоне-2011/2012. Она дебютировала в нескольких гонках и тогда ее лучшим индивидуальным результатом стало 19 место в спринте на этапе Кубка мира в Контиолахти.

Также в той кампании Джима впервые дебютировала за национальную команду в эстафете. В Оберхофе "сине-желтые" финишировали восьмыми.

А уже следующий сезон стал первым полноценным для киевлянки. Она выиграла несколько медалей, в частности, завоевала "золото" в эстафете. Тот сезон Юлия закончила на 30-м месте в общем зачете Кубка мира.



Джима в составе сборной Украины завоевала первое "золото" в эстафете / Фото Getti Images

Вскоре Юлия добыла и первую индивидуальную награду. Она завоевала "серебро" в декабре 2013 года в гонке преследования в Хохфильцене.

Какая самая большая победа в карьере Юлии Джимы?

Наиболее статусную победу Юлия Джима одержала на Олимпиаде в Сочи. Она в составе женской сборной Украины стала победительницей эстафеты, которая состоялась 21 февраля 2014 года.

Именно тогда продолжались самые страшные события Революции достоинства и началась аннексия Крыма Россией. После победы наши спортсменки на территории вражеской страны посвятили свою победу украинскому народу.



Сборная Украины по биатлону завоевала "золото" на ОИ-2014 / Фото из соцсетей спортсменок

Впоследствии Юлия Джима стала лидером сборной Украины и находится в этом статусе уже не один год.

Спортивное наследие Юлии Джимы

Самым стабильным и успешным для Юлии Джимы пока является сезон-2016/2017. Она закончила его на восьмом месте в общем зачете Кубка мира.

Тогда украинка завоевала три медали на чемпионате Европы и стала серебряным призером чемпионата мира в женской эстафете. Всего на соревнованиях самого высокого международного уровня она поднималась на подиум более, чем 20 раз.

Юлия Джима является многократным призером чемпионатов мира, этапов кубка мира и пятикратной чемпионкой Европы по биатлону. За свои успехи в спорте киевлянка награждена орденами "За заслуги" III степени, "За заслуги" II степени и княгини Ольги.

Сейчас киевлянка готовится к своему 15 сезону в профессиональном биатлоне. Она подходит к нему после итогового 17 места в общем зачете Кубка мира и в статусе самой меткой биатлонистки кампании-2024/2025.

Очень хочется верить, что Юлия Джима не сбавит оборотов и порадует украинских болельщиков еще не одним подиумом. Новый сезон начнется уже 29 ноября в шведском Эстерсунде.