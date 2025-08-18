По этому случаю 24 Канал вспоминает главные моменты из карьеры бывшего биатлониста сборной Украины. Именно он завоевал первую медаль на чемпионатах мира для нашей страны среди мужчин.

Как начинался путь Дериземли в биатлоне?

Родился будущий спортсмен в поселке Николаевка Сумской области. Он начал заниматься биатлоном в 11 лет и точно не прогадал с выбором вида спорта.

С 15 лет его личным тренером стал известный специалист Николай Зоц, который сейчас возглавляет женскую сборную Украины. Под его руководством еще совсем юный Дериземля дебютировал на соревнованиях Кубка мира-1996/1997.

А уже в 1998 году Андрей принял участие в первой своей Олимпиаде. Там он не смог достичь высоких результатов, но запомнит ее надолго, ведь именно уроженец Сумской области был знаменосцем на ОИ в Нагано.

Каких успехов достиг в карьере?

К сезону-1998/1999 Андрей Дериземля подходил уже с определенным опытом. От него все еще не ожидали большого прорыва, но он смог удивить многих и впервые оказался на подиуме, завоевав "бронзу" Кубка мира на этапе в Холменколене в спринтерской гонке.

С тех пор биатлонист становился все увереннее в себе и выбился в лидеры сборной Украины. В этом статусе он продержался очень долго и всего принял участие в пяти Олимпийских играх.

На этом уровне он лучше всего выступил в Ванкувере-2010. Там уроженец Сумщины финишировал в зоне цветочной церемонии, заняв пятое место в спринте.



Дериземля на ОИ-2010 в Ванкувере / Фото Getty Images

А до этого Андрей Дериземля навсегда вписал свое имя в историю украинского биатлона. В 2007 году он добыл первую медаль для нашей страны на чемпионатах мира в соревнованиях среди мужчин.

Тогда спортсмен занял третье место, показав идеальную стрельбу. Он уступил лишь легендарному Уле-Эйнару Бьорндалену и Михалу Шлезингру.



Первая мужская медаль Украины на ЧМ по биатлону / Фото Getty Images

На профессиональном уровне Андрей Дериземля выступал с 1996 по 2014 годы. Всего он провел более 350 гонок на Кубке мира.

Легенда украинского биатлона завоевал две медали на чемпионатах мира и 11 – на этапах Кубка мира. Завершил карьеру после Олимпиады в Сочи, которая предшествовала российской агрессии на востоке Украины и оккупации Крыма.

Гражданская деятельность и поход в политику

После завершения спортивной карьеры Дериземля активно включился в общественную и политическую деятельность. Он основал Центр поддержки армии, благодаря которому активно помогал украинским воинам.

Его гражданская организация оказывала материальную, юридическую и психологическую помощь солдатам и семьям погибших. Сам Андрей в конце 2014 года отказался от своего земельного участка в пользу семьи погибшего участника АТО.

Баллотировался в Верховную Раду Украины как самовыдвиженец по мажоритарному округу в Черниговской области, где занял второе место. Впоследствии стал депутатом Черниговского горсовета двух созывов, а также возглавлял городское управление семьи, молодежи и спорта.

После начала полномасштабного вторжения и деоккупации Черниговщины решил присоединиться к украинской армии. Он служит в спецподразделении и не афиширует свои боевые задачи, которые являются государственной тайной.



Андрей Дериземля на полигоне / Фото биатлониста

К слову. Также Андрей Дериземля не отошел полностью от своего любимого вида спорта. Он является первым вице-президентом Федерации биатлона Украины.

