Легендарная украинская биатлонистка продолжает удивлять уже после завершения выступлений. На этот раз она попала в Книгу рекордов Украины благодаря своему хобби, передает 24 Канал.

Что известно о рекорде Пидгрушной?

Биатлонистка установила национальный рекорд по наибольшему количеству вышитых картин, созданных олимпийской чемпионкой. Речь идет о 27 работах, которые спортсменка выполнила собственноручно.

Достижение зафиксировали 28 марта во время вечера, посвященного завершению ее профессиональной карьеры. Об этом Елена Пидгрушная сообщила на своей странице в инстаграме.

Сама олимпийская чемпионка отметила, что вышивка для нее – это больше, чем просто увлечение, ведь она помогает восстанавливаться и находить вдохновение.

Новый этап после завершения карьеры

Рекорд стал символическим итогом спортивного пути титулованной биатлонистки и одновременно открыл новую страницу в ее жизни.

Пидгрушная завершила карьеру в 2026 году, оставшись одной из самых успешных украинских биатлонисток. Она является олимпийской чемпионкой Сочи-2014 и многократным призером мировых первенств.

Теперь же спортсменка продолжает реализовывать себя вне биатлона, совмещая творчество с общественной деятельностью.

