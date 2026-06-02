Семеренко не выступает на международных соревнованиях еще с 2022 года, но официально объявила о завершении карьеры только в марте. А Романчук сделал заявление о прекращении профессиональной спортивной деятельности чуть раньше, в январе 2026-го, пишет 24 Канал.

Сколько денег получат от государства олимпийские призеры?

Согласно указу, обнародованному на сайте Офиса Президента Украины, Михаил Романчук будет получать ежемесячно три с половиной прожиточных минимума для трудоспособных лиц – это около 11 600 гривен.

Вита Семеренко может рассчитывать на стипендию в размере четырех прожиточных минимумов – чуть больше 13 тысяч гривен.

Какие спортивные достижения имеют Романчук и Семеренко?

Михаил Романчук является двукратным призером Олимпийских игр 2020 года в Токио – серебро на дистанции 1500 метров вольным стилем и бронза на 800-метровке. Также уроженец Ровно был чемпионом мира на короткой воде, шестикратным чемпионом Европы и четырехкратным призером мировых первенств в олимпийском бассейне.

Вита Семеренко является олимпийской чемпионкой по биатлону в эстафете на Играх-2014 года. На той же Олимпиаде ей удалось получить бронзу в спринте. Семеренко имеет семь медалей чемпионата мира и звание пятикратной чемпионки Европы.