О долгожданном рождении первенца прыгунья рассказала на своей странице в инстаграме.

Кто родился у Марины Бех и Михаила Романчука?

13 февраля на свет появилась дочь спортсменов. Марина родила в 19:40, девочка имеет рост 51 сантиметр и весит 3150 граммов.

Имя дочери пара пока не объявила. Интересно также, будет ли у девочки двойная фамилия, как у ее матери.

Что известно о Марине Бех-Романчук и Михаиле Романчуке?