О долгожданном рождении первенца прыгунья рассказала на своей странице в инстаграме.

Смотрите также "Разнес бы каждого второго": призер Олимпиады рассказал о хейте от украинцев

Кто родился у Марины Бех и Михаила Романчука?

13 февраля на свет появилась дочь спортсменов. Марина родила в 19:40, девочка имеет рост 51 сантиметр и весит 3150 граммов.

Имя дочери пара пока не объявила. Интересно также, будет ли у девочки двойная фамилия, как у ее матери.

Что известно о Марине Бех-Романчук и Михаиле Романчуке?

  • Марина, согласно данным Википедии, – двукратный серебряный призер чемпионатов мира в прыжках в длину и тройном прыжке. Также она имеет титул чемпионки Европы как на стадионе, так и в помещении. Выигрывала несколько этапов Бриллиантовой лиги.
  • Михаил Романчук получил серебро и бронзу на Олимпийских играх в Токио на дистанциях 1500 метров и 800 метров вольным стилем. Пловец является шестикратным чемпионом Европы.
  • В 2025 году Марина Бех-Романчук была отстранена от соревнований из-за проваленного теста на тестостерон. Вскоре после этого она объявила о беременности.
  • Михаил Романчук недавно официально заявил о завершении профессиональной карьеры и переходе к работе тренером и функционером.