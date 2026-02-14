Про довгоочікуване народження первістка стрибунка розповіла на своїй сторінці в інстаграмі.

Хто народився у Марини Бех та Михайла Романчука?

13 лютого на світ з'явилася донька спортсменів. Марина народила о 19:40, дівчинка має зріст 51 сантиметр та важить 3150 грамів.

Ім'я доньки пара поки не оголосила. Цікаво також, чи буде у дівчинки подвійне прізвище, як у її матері.

Що відомо про Марину Бех-Романчук та Михайла Романчука?