Романчук визнав, що психологічно йому було дуже важко. Навіть прощаючись зі спортом, довелося вислухати докори, сказав Михайло в етері Champion Radio.

За що Романчук отримав хвилю хейту?

Невдоволення фанів та журналістів тягнеться з 2024 року, коли на Олімпійських іграх у Парижі двічі призер Олімпіади в Токіо спершу не пройшов кваліфікацію на дистанціїї 800 метрів, а згодом взагалі знявся зі змагань на своїй коронній 1500-метрівці.

Михайло Романчук тоді захворів на коронавірус за день до свого головного запливу. Він визнає, що це дуже прикро і боляче, адже міг тоді боротися якщо не за перемогу, то за медалі.

Як Романчук реагує на негативні коментарі?

На неприємні питання довелося відповідати навіть під час пресконференції в столичному Українському домі, на якій Романчук оголошував про завершення виступів. Михайло зізнається, що ледве стримувався.

Якби не дружина (Марина Бех-Романчук), то я розніс би там кожного другого. Нас знищували правдами і неправдами. В кожній діжці є крапля дьогтю, і ця крапля була дуже болісною. Мені кажуть: на тебе витратили стільки й стільки грошей. Але ж мені їх не дали наперед! Їх виплатили за попередні заслуги, золото і срібло чемпіонату Європи. Які можуть бути питання до моїх результатів? Ми всі люди, а не роботи,

– поскаржився Романчук.

Що далі робитиме Михайло Романчук?

Олімпійський призер тепер повністю присвятить себе тренерському ремеслу та роботі у Федерації плавання України. Але спершу – справи сімейні. Михайло та його дружина Марина Бех-Романчук чекають на поповнення в родині, в них має народитися дочка. Плавець жартує, що дитина займатиметься тенісом – "бо там грошей більше".

Чим відомий Михайло Романчук?