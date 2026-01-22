Романчук признал, что психологически ему было очень тяжело. Даже прощаясь со спортом, пришлось выслушать упреки, сказал Михаил в эфире Champion Radio.

Смотрите также Брал медали на Олимпиадах: один из лучших пловцов Украины Михаил Романчук завершил карьеру

За что Романчук получил волну хейта?

Недовольство фанов и журналистов тянется с 2024 года, когда на Олимпийских играх в Париже дважды призер Олимпиады в Токио сначала не прошел квалификацию на дистанциии 800 метров, а затем вообще снялся с соревнований на своей коронной 1500-метровке.

Михаил Романчук тогда заболел коронавирусом за день до своего главного заплыва. Он признает, что это очень обидно и больно, ведь мог тогда бороться если не за победу, то за медали.

Как Романчук реагирует на негативные комментарии?

На неприятные вопросы пришлось отвечать даже во время пресс-конференции в столичном Украинском доме, на которой Романчук объявлял о завершении выступлений. Михаил признается, что едва сдерживался.

Если бы не жена (Марина Бех-Романчук), то я разнес бы там каждого второго. Нас уничтожали правдами и неправдами. В каждой бочке есть капля дегтя, и эта капля была очень болезненной. Мне говорят: на тебя потратили столько и столько денег. Но ведь мне их не дали наперед! Их выплатили за предыдущие заслуги, золото и серебро чемпионата Европы. Какие могут быть вопросы к моим результатам? Мы все люди, а не роботы,

– пожаловался Романчук.

Что дальше будет делать Михаил Романчук?

Олимпийский призер теперь полностью посвятит себя тренерскому ремеслу и работе в Федерации плавания Украины. Но сначала – дела семейные. Михаил и его жена Марина Бех-Романчук ждут пополнения в семье, у них должна родиться дочь. Пловец шутит, что ребенок будет заниматься теннисом – "потому что там денег больше".

Чем известен Михаил Романчук?